Сирия: правительственные силы отбили у «Джебхат ан-Нусры» ряд деревень в провинции Идлиб

Дамаск, 3 января. Сирийская правительственная армия выбила террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) из нескольких деревень на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения, участвующего в операции.

«Сирийская армия продолжает операции на юго-востоке провинции Идлиб и распространила полный контроль на две деревни: Умм-Сахридж и Эд-Дарибия, а также железнодорожную станцию Умм-Сахридж», — сказал командир.

Он также добавил, что подразделениям армии Сирии удалось взять под свой контроль населенные пункты Умм-аль-Халяхиль, Эт-Тавиба и ферму Эль-Джадаан. По его словам, террористы «Джебхат ан-Нусры» оказывают ожесточенное сопротивление правительственным силам Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.