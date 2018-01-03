Донбасс сегодня: киевский спецназ готовит провокации в ЛНР, новогодние будни ВСУ, ОБСЕ не дремлет

Донбасс, 3 января. Донецк под огнем минометов и гранатометов, в ЛНР пока спокойно. Спецназ ВСУ готовит провокации в ЛНР, украинские журналисты прикрывают диверсии. Прокиевские СМИ попались на манипуляциях с отчетами ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

В минувшие сутки западные районы Донецка подверглись обстрелам украинских минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, огонь также велся из стрелкового оружия. ВСУ стреляли по пригороду столицы ДНР — поселку Трудовские.

«Северные ворота» в Донецк — поселок Спартак — были обстреляны из гранатометов и автоматов. На горловском направлении в районе села Зайцево позиции армии Донецкой народной республики подверглись снайперскому огню.

Киев готовит провокации в ЛНР

На луганском направлении за прошедшие 24 часа власти ЛНР констатировали отсутствие нарушения украинской стороной «новогоднего» перемирия. При этом, по данным разведки народной милиции ЛНР, в поселок Луганское к юго-западным рубежам республики прибыла группа из состава восьмого полка спецназначения ВС Украины.

Цель — проведение провокаций против защитников Донбасса. Уточняется, что подразделение спецназа прибыло в зону ответственности 54 механизированной бригады украинской армии (54 омбр ВСУ — прим. ФАН), которая держит линию фронта на Светлодарской дуге.

Подтверждением провокационных намерений прибывших «спецов» является сопровождение их журналистами украинских телеканалов. Подобная тактика широко применяется военно-политическим руководством Украины для создания ложных информационных поводов с последующим обвинением вооруженных сил ДНР и ЛНР в эскалации конфликта.

Киевские силовики пополняют запасы вооружений

Фортификационные и инженерные работы проводятся в зоне ответственности все той же 54 омбр ВСУ, сообщают военные Луганска. Также проходит пополнение запаса ракетно-артиллерийских вооружений в передовых подразделениях украинской армии в районе Светлодарской дуги.

Отмечается, что бойцы украинской армии у линии соприкосновения в указанном районе проводят уточнение зон огневого поражения. Проще говоря, ВСУ с использованием всех доступных средств разведки и связи проводят нацеливание стволов орудий и боевых машин на объекты будущих огневых атак.

Бойцы вооруженных сил ЛНР зафиксировали в данном районе полеты трех украинских беспилотников. Эти аппараты, как правило, используются для корректировки огня.

Новогодние праздники украинских «защитников Донбасса»

Случаи массового заболевания военнослужащих передовых частей украинской армии фиксируют луганские разведчики. Уже 44 бойца ВСУ госпитализированы в больницы Станично-Луганского района с диагнозом пневмония. Количество заболевших растет с каждым днем. В связи с этим на переднем крае в срочном порядке проходит ротация личного состава.

В подконтрольном Киеву Старом Айдаре дислоцированы подразделения 80 десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Один из солдат бригады после активного предновогоднего возлияния решил разобрать ручную гранату и продемонстрировать свои умения сослуживцу. Граната сдетонировала. Результат — один боец погиб, второй получил ранения, ему пришлось ампутировать руку.

В районе села Крымское военнослужащий 58 мотопехотной бригады ВС Украины пытался осуществить вылазку за пределы своих позиций. Солдат нарвался на минно-взрывные заграждения, установленные его товарищами. Результатом взрыва стали многочисленные осколочные травмы и ранения бойца. Отмечается, что украинский военнослужащий находился под воздействием наркотиков.

Украинские СМИ: «Боевики поливали огнем ВСУ»

«Боевики поливали огнем позиции ВСУ», — с такой информацией вышли украинские СМИ, который ссылались на отчеты миссии международных наблюдателей ОБСЕ. Сетевые издания сообщили, что «в ОБСЕ рассказали о дерзких нарушениях перемирия», кончено же, со стороны ДНР.

Но процитированные отчеты миссии и мониторинг ситуации и взрывов в прифронтовых районах свидетельствуют лишь об отсутствии так называемого режима тишины. В своих отчетах международные наблюдатели не дают оценку того, кто является провокатором, и кто именно нарушает перемирие.

Более того, если внимательно вчитаться в ежедневные отчеты наблюдателей, которые процитировали украинские СМИ, выходит, что снаряды и мины летели именно с украинских позиций. В частности — по Горловке.

«ОБСЕ констатирует, что 1 января наблюдатели слышали около 40 пулеметных очередей и 36 взрывов в районе Горловки», — говорится в отчете.

Эта фраза свидетельствует об использовании боеприпасов киевскими силовиками при стрельбе по городу. И именно на этот отчет ссылаются украинские журналисты.