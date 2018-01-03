Четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в ДТП в ХМАО

Ханты-Мансийск, 3 января. Четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в жуткой автокатастрофе в Ханты-Мансийском автономном округе.

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на 158 километре трассы Ханты-Мансийск - Советский. По данным источника, пятеро погибших являются членами одной семьи

«В одном из автомобилей ехали муж, жена и трое их детей. Все они погибли. Во второй машине пока установлена личность одного мужчины», - уточнил собеседник ФАН.