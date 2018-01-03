Пейчинович не перейдет в «Сент-Этьен» из-за Лиги Европы

Москва, 3 января. По информации Федерального агентства новостей, защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович не перейдет в «Сент-Этьен».

Несмотря на имеющееся предложение, 30-летний футболист хочет остаться в московском клубе, поскольку железнодорожники лидируют в чемпионате России (РФПЛ) и вышли в плей-офф Лиги Европы.

Отмечается также, что сам футболист не исключает, что по окончании сезона продлит контракт с клубом, истекающий ближайшим летом.

Напомним, французский «Сент-Этьен» в Лиге-1 в настоящее время расположился на 16-й строчке.