Кадыров уличил США в лицемерии за призывы разблокировать соцсети в Иране

Грозный, 3 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа «разблокировать» доступ населению Ирана к Facebook и Instagram.

Удивление Кадырова вызвал тот факт, что призывы к разблокировке соцсетей Трамп мотивировал необходимостью «уважать право граждан на самовыражение», но при этом тут же «не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира».

Кроме того, он указал на то, что Россия как ближайший сосед, заинтересована в мире и стабильности в Иране.

Напомнил лидер Чечни и о блокировке его аккаунтов в соцсетях.

«Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то что сделано это абсолютно беспричинно», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его мнению, Госдепу США не нравится, что он «предельно честно и откровенно высказывает своё мнение о действиях США в странах исламского мира».

Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. 27 декабря в пресс-службе соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список.