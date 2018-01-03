18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился угарным газом в Оренбуржье
Политика
Кадыров уличил США в лицемерии за призывы разблокировать соцсети в Иране
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кадыров уличил США в лицемерии за призывы разблокировать соцсети в Иране

    17:35  3 Января 2018  /обновлено: 17:35  03 Января 2018
    396

    Кадыров уличил США в лицемерии за призывы разблокировать соцсети в Иране

    Грозный, 3 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа «разблокировать» доступ населению Ирана к Facebook и Instagram.

    Удивление Кадырова вызвал тот факт, что призывы к разблокировке соцсетей Трамп мотивировал необходимостью «уважать право граждан на самовыражение», но при этом тут же «не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира».

    Кроме того, он указал на то, что Россия как ближайший сосед, заинтересована в мире и стабильности в Иране.

    Напомнил лидер Чечни и о блокировке его аккаунтов в соцсетях.

    «Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то что сделано это абсолютно беспричинно», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    По его мнению, Госдепу США не нравится, что он «предельно честно и откровенно высказывает своё мнение о действиях США в странах исламского мира».

    Аккаунты Кадырова в Instagram и Facebook были удалены 23 декабря. 27 декабря в пресс-службе соцсети объяснили блокировку аккаунтов главы Чечни тем, что он попал в американский санкционный список.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #трамп #кадыров #соцсети
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Ласточку делали, током пытали: вернувшийся из плена житель Краматорска рассказал о пытках в СБУ

      17:42 3 Января 2018 370
      Читать
      17:14
      Сегодня

      В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Индии
      16:55
      Сегодня

      Четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в ДТП в ХМАО
      14:47
      Сегодня

      Глава МИД ФРГ приедет на линию разграничения у Мариуполя во время визита на Украину
      13:37
      Сегодня

      Постпред РФ заявил о громком треске в «трансатлантической сцепке» ЕС и США
      11:04
      Сегодня

      Минобороны России сообщило о старте подготовки акванавтов

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 8997

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9581

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16082

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3222

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1831
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      12:43   3 Января 2018
      4666
      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      12:42   3 Января 2018
      907
      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      7:41   3 Января 2018
      7381
      Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

      Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

      4:50   3 Января 2018
      321