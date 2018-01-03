Сирия: «Ростсельмаш» планирует увеличить объемы поставок сельхозтехники в САР

Ростов-на-Дону, 3 января. Компания «Ростсельмаш» планирует наладить поставки всех групп своих товаров в Сирию. Об этом заявил президент компании Константин Бабкин.

По его словам, в октябре 2017 года «Ростсельмаш» поставил в Сирию первую партию аграрной техники. В 2018 году компания отправит в Сирию еще несколько партий сельскохозяйственной техники.

«Начало поставок в Сирию открыли кормоуборочные комбайны и косилки. Мы планируем развивать поставки в эту страну по всем имеющимся товарным группам компании», — сказал Бабкин.

Он также выразил надежду, что стабилизация ситуации в Сирии будет способствовать росту объемов торговли между Москвой и Дамаском.