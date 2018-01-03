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Сирия: ФАН публикует видео прибытия капитулировавших боевиков на границу с Идлибом
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    Сирия: ФАН публикует видео прибытия капитулировавших боевиков на границу с Идлибом

    16:52  3 Января 2018  /обновлено: 16:52  03 Января 2018
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    Сирия: ФАН публикует видео прибытия капитулировавших боевиков на границу с Идлибом

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео как первая партия боевиков из анклава в Бейт-Джинне, расположенного в провинции Дамаск, прибыла в район линии соприкосновения сторон на севере провинции Хама.

    Напомним,  ранее сирийским правительственным войскам удалось вынудить боевиков террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» капитулировать и согласиться на условия сирийского военного командования. Операция в районе Бейт-Джинна развивалась по сценарию, который за год до этого был успешно реализован в населенном пункте Вада Барада.

    Так как Бейт-Джинн расположен в долине, окруженной гористой местностью, подразделения 4-ой танковой дивизии САА, переброшенные из восточных районов Сирии, совместно с «Национальными силами обороны» (NDF) сосредоточили свои усилия на взятии под контроль высот. 15 декабря анклав был рассечен на две части, а уже через пять дней практически все высоты были под контролем правительственных сил, что позволило установить огневой контроль над Бейт-Джинном. Это в конечном счете вынудило боевиков пойти на соглашение с сирийским военным командованием, которое предусматривало прекращение боевых действий в Бейт-Джинне и эвакуацию сил «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинцию Идлиб и Даръа.   

    Важность Бейт-Джинна заключается в том, что он связывает сельскую местность в западной части провинции Дамаск с северным районом провинции Эль-Кунейтра.

    Видео источника Федерального агентства новостей (ФАН) было сделано рано утром 30 декабря в районе города Калат Аль-Мадик, расположенного на севере провинции Хама на границе с Идлибо. Конвой сопровождался Сирийским арабским Красным Полумесяцем. По информации источника, общее число людей, прибывших в Идлиб, составляет 125 человек, из которых 58 боевиков, а остальные — члены их семей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аоус Сулайман
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #хама #идлиб #бейт-джинн
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