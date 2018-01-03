Глава мормонов Томас Монсон умер в США

Вашингтон, 3 января. Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США на 91 году жизни.

По данным New York Post, он умер в окружении близких в своем доме в Солт-Лейк-Сити

16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Монсон стал в 2008 году. Четырежды почетный доктор наук, он был председателем попечительского совета системы церковного образования.

Мормоны являются одной из наиболее распространенных в мире протестантских сект, ее родиной считаются США. 62 процента мормонов проживают в штате Юта. .