Гадания на суженого и приметы на Старый Новый год — 2018

Наступает Старый Новый год — праздник, которым принято завершать затянувшиеся зимние каникулы. В это время заканчивается первая половина Святок и наступает один из самых подходящих вечеров для гадания на замужество и будущую жизнь.

Когда в 2018 году отмечается Старый Новый год

В XXI веке этот праздник отмечают с 13 на 14 января.

История праздника Старый Новый год

Традиция дважды встречать Новый год появилась в нашей стране после революции. В начале 2018 года советская Россия, до этого жившая по юлианскому календарю, резко перешла на григорианский календарь, одномоментно «наверстав» 13-дневное отставание (в нынешнем XXI веке разница между календарями составляет уже 14 дней).

Однако Русская православная церковь сохранила приверженность «старому стилю», и это пришлось по душе всем противникам советской власти и вообще религиозным людям, которые привыкли отмечать Новый год после окончания Рождественского поста и праздника Рождества Христова.

Постепенно традиция отмечать Старый Новый год стала абсолютное светской, лишенной политического подтекста и сохранилась на постсоветском пространстве просто как милая национальная особенность.

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Святочные традиции

Старый Новый год приходится на время зимних Святок, которые отмечаются с Рождества до Крещения. В это время на Руси было принято как следует веселиться, а также гадать. Считалось, что до праздника Крещения нечисть свободно гуляет по земле и не несет в себе какой-либо опасности. На Святках были в ходу веселые забавы, катания с горок, праздничные застолья, по дворам ходили ряженые, распевая колядки и выпрашивая еду и деньги. Бывало, что забавы носили отнюдь не безобидный характер — ряженые пугали людей и порой вели себя, мягко скажем, нагловато. Но обижаться на них было не принято.

Старый Новый год и Васильев вечер

Старый Новый год приходится на Васильев, или Щедрый вечер (Щедрец). Этот вечер считается одним из самых подходящих для гаданий.

Васильев вечер предшествует дню святого Василия Великого, одного из величайших богословов, которого Русская православная церковь поминает 14 января (1 января старому стилю). Считается, что в Васильев вечер завершается первая часть Святок.

В этот день на Руси и в других славянских землях праздновали, ели мясо, пили мед, варили праздничную кашу, которая называлась щедрой, поэтому на Украине и в Белоруссии Васильев вечер до сих пор называют Щедрый или Щедрец. Считалось, что если как следует провести Щедрый вечер, то в наступающем году будет хороший урожай, а скотина будет здорова и даст много приплода.

Молодежь в этот вечер колядовала (или, как говорили славяне, щедровала), ряженые ходили по дворам, выпрашивая еду и деньги за пение колядок.

В этот день девушки гадали на суженого, выспрашивали у потусторонних сил, кто посватается, каков будет жених, как сложится жизнь, будет ли достаток в доме, и другие важные вещи. Заглядывать в будущее в этот вечер было принято, поскольку была поговорка: «Что загадано под Василия — все сбудется, а что сбудется — не минуется».

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Гадания на Старый Новый год

Святочных гаданий превеликое множество, большинство из них — на суженого. Приводим несколько самых популярных.

Гадание перед сном

Вечером в Старый Новый год девушка ела очень соленую пищу и ложилась спасть. При этом она загадывала: «Кто мой суженый-ряженый, тот и воды мне подаст».

Человек, явившийся во сне, мог стать будущим женихом.

Гадание с замком и водой

В Старый Новый год девушка, ложась спать, держала над чашкой с водой замок и, поворачивая в нем ключ, приговаривала: «Приди мой суженый-ряженый, пить попроси».

Кто во сне пришел, тот и жених.

Гадание с прутиками

Девушка делала из прутиков маленький мостик и клала его под подушку, приговаривая: «Кто мой суженый-ряженый, тот переведет меня через мосток».

После этого суженый-ряженый просто обязан был появиться во сне.

Гадание у окна

В ночь на Старый новый год девушка садилась к занавешенному окну и прислушивалась, приговаривая: «Суженый-ряженый, поезжай мимо окна».

Если за окном шумно, весело и громко — значит, едет веселый богатый жених, а если тихо — сватов зашлет женишок плохонький и бедный. Естественно, в наше время в Старый Новый год шансы на веселого хорошего избранника резко повышаются, поскольку в этот время принято не только шумно веселиться, но и пускать салюты и петарды.

Гадание с гребнем

Девушка вешала гребешок за окно, и, если утром на гребне появлялись волоски, по ним можно было узнать — блондин или брюнет скоро посватается.

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Приметы на Старый Новый год

Если на Старый Новый год небо ясное, звездное, то год будет урожайным, а в лесу уродится много ягод. Если пасмурно, то летом ягод будет мало, и даже возможен неурожай.

Хороший урожай также сулит легкий морозец и иней на деревьях на Старый Новый год.