Пуски в никуда: в Крыму отреагировали на «запугивания» Киевом новым ракетным «Градом-2»



Симферополь, 3 января. Публикация Киевом видео испытаний нового оперативного украинского комплекса «Гром-2» связана с попыткой запугать мирное население Крыма, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

По его словам, сознательно сообщая о потенциальной угрозе Крымскому мосту, Украина надеется испортить крымчанам новогодние каникулы. При этом парламентарий не исключил, что ракета не сможет пролететь и десяти километров, «а попадет только в небо». Именно поэтому видео испытаний, как подчеркнул он, является попросту информационной кампанией по запугиванию мирных жителей

«Потому что группировку российских войск в Крыму своей «экспериментальной ракетой» они не напугают», — пояснил он в комментарии RT.

Кроме того, Бальбек указал на то, что сейчас Киев занимается «пусками в никуда», не имея ни одного убедительного фото- или видеоотчёта, где было бы видно попадание ракеты в цель.

«Пока что мы наблюдаем только <…> уход ракеты за горизонт. Где она приземляется и куда летит — эту тайну в Киеве держат за семью печатями как неудобную правду», — резюмировал депутат.