Любые полиграфы и детекторы: автор песни для Пугачевой ответил на обвинения в плагиате

Москва, 3 января. Российский композитор и поэт Олег Влади, который написал музыкальную композицию «Я летала» для отечественной исполнительницы Аллы Пугачевой, отверг обвинения в плагиате.

Как пишет «Московский комсомолец», Влади попросил «оставить в покое Аллу Борисовну».

Композитор отметил, что впервые услышал песню «Придуманная любовь» 1 января наступившего года и выразил готовность подтвердить свои слова «на любых полиграфах и детекторах лжи».

Кроме того, Влади добавил, что две композиции могут быть несколько схожи по ритму.

Напомним, накануне поэт Александр Вулых написал на своей странице в социальной сети Facebook, что новая песня отечественной примадонны «Я летала», написанная молодым автором Олегом Влади, напоминает песню Игоря Саруханова «Придуманная Любовь».