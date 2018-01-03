«Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

Москва, 3 января. Министерство обороны России продемонстрировало опытный образец армейского внедорожника для Воздушно-десантных войск, который был создан на базе семейства бронеавтомобилей «Тайфуна».

По данным ведомства, главным преимуществом бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» является его способность десантирования парашютным способом. Бронеавтомобиль обладает повышенной защитой, а также оснащен современным комплексом вооружения. В настоящее время машина проходит испытания на специальных полигонах ВДВ. Начало серийного производства запланировано на 2019 год.

Российские пользователи социальных сетей активно обсуждают новый бронеавтомобиль, а также надеется на создание гражданской версии армейского внедорожника «Тайфун-ВДВ».

«Отличная машина», — пишет Николай Михалыч. «В гражданской версии бы такой», — Рома Ххххх. «Хищно и красиво смотрится», — Дмитрий Пересвет. «Конструкторы красавцы!!!», — Dr. Drake Ramore. «Тайфун-ВДВ» вне конкуренции!!!», — Green Tree. «Аппарат нормальный. Но герметичность нужно бы улучшить. Слишком много воды внутри, а если уйдет под воду полностью, то находиться внутри только с аквалангом», — отмечает Рустам Шагимердянов. «Всем хорош Тайфун. Один косяк — мне в гараж не влезет», — uncle Bob9. «Тачка норм! Я бы взял на дачу ездить», — Ермаков Макс. «Опять же! Нет аналогов в мире», — Михаил Бирюков.

Стоит отметить, что западные эксперты стали чаще обращать внимание на успехи российской оборонной промышленности. По их мнению, оборонная промышленность России вновь стала современной и успешной отраслью экономики. Эксперты также отмечают, что Москве удалось увеличить экспортные продажи вооружений после успешного применения российской боевой техники в Сирии.