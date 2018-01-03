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Общество
«Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ
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    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    16:22  3 Января 2018  /обновлено: 16:22  03 Января 2018
    895

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    Москва, 3 января. Министерство обороны России продемонстрировало опытный образец армейского внедорожника для Воздушно-десантных войск, который был создан на базе семейства бронеавтомобилей «Тайфуна».

    По данным ведомства, главным преимуществом бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» является его способность десантирования парашютным способом. Бронеавтомобиль обладает повышенной защитой, а также оснащен современным комплексом вооружения. В настоящее время машина проходит испытания на специальных полигонах ВДВ. Начало серийного производства запланировано на 2019 год.

    Российские пользователи социальных сетей активно обсуждают новый бронеавтомобиль, а также надеется на создание гражданской версии армейского внедорожника «Тайфун-ВДВ».

    «Отличная машина», — пишет Николай Михалыч.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    «В гражданской версии бы такой», — Рома Ххххх.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    «Хищно и красиво смотрится», — Дмитрий Пересвет.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    «Конструкторы красавцы!!!», — Dr. Drake Ramore.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    «Тайфун-ВДВ» вне конкуренции!!!», — Green Tree.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    «Аппарат нормальный. Но герметичность нужно бы улучшить. Слишком много воды внутри, а если уйдет под воду полностью, то находиться внутри только с аквалангом», — отмечает Рустам Шагимердянов.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    «Всем хорош Тайфун. Один косяк — мне в гараж не влезет», — uncle Bob9.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    «Тачка норм! Я бы взял на дачу ездить», — Ермаков Макс.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    «Опять же! Нет аналогов в мире», — Михаил Бирюков.

    «Тайфун» вне конкуренции»: россияне оценили новый бронеавтомобиль для ВДВ

    Стоит отметить, что западные эксперты стали чаще обращать внимание на успехи российской оборонной промышленности. По их мнению, оборонная промышленность России вновь стала современной и успешной отраслью экономики. Эксперты также отмечают, что Москве удалось увеличить экспортные продажи вооружений после успешного применения российской боевой техники в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #минобороны рф #вдв #бронеавтомобиль #тайфун-вдв
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