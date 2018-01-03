Иракские ополченцы укрепляют блокпосты на границе с Сирией

Багдад, 3 января. Иракские ополченцы укрепляют оборонительные рубежи на границе с Сирией для защиты от проникновения террористов ИГ1.

Как уточнил директор отдела военной инженерии народного ополчения Зульфикар аль-Ариди, сейчас бригады военных инженеров ведут работы от района аль-Джугайфи на северо-западе провинции Найнава протяженностью 120 километров.

По его словам, во избежание проникновения боевиков ИГ были укреплены опорные пункты и блокпосты ополчения и других формирований пограничного региона, пишет РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.