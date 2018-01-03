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Дело в деньгах: Малинкович объяснил, зачем КПРФ выдвинула Грудинина на выборы президента
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    Дело в деньгах: Малинкович объяснил, зачем КПРФ выдвинула Грудинина на выборы президента

    16:53  3 Января 2018  /обновлено: 16:54  03 Января 2018
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    Дело в деньгах: Малинкович объяснил, зачем КПРФ выдвинула Грудинина на выборы президента

    КПРФ выдвинула для участия в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, малоизвестного кандидата — директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Как отмечает зампред ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович, Грудинин не только не имеет отношения к коммунистической идеологии, но ему пришлось покинуть партию «Единая Россия» из-за своих националистических высказываний. О том, почему КПРФ выбрала Грудинина своим кандидатом, эксперт рассказал Федеральному агентству новостей.

    Малинкович обратил внимание, что Грудинин ушел из «Единой России» после скандального интервью, в котором заявил, что будет предоставлять землю, которая, по данным СМИ, была отобрана у предпринимателей, только русским.

    «Он по суду был снят с выборов в связи с тем, что дал интервью в одном СМИ и допустил ряд очень жестких националистических высказываний. То есть буквально он сказал следующее: что давать жилье, так скажем, в своем вот владении, он будет только людям с русскими фамилиями. А дальше он целую градацию проводит, у кого какая фамилия. Честно говоря, такого вообще, наверное, никто не ожидал. И он был снят по суду, потому что это было признано экстремистским: многонациональная страна, а уж тем более такие вещи для коммунистического движения, где всегда, знаете, что наши коммунисты — это интернационализм, равенство всех народов — они, конечно, неприемлемы. Потом он очень долго восстанавливался. Его не только сняли по суду, но и на несколько лет запретили участие в выборах. Он оставил это решение, но затем его оспорил. Но в ответ на это снова подали в суд, и до сих пор, насколько я знаю, иск находится в суде», — напомнил эксперт.

    По словам Малинковича, «Единой России» пришлось избавиться от такого «одиозного» члена, поскольку партия старается не связывать себя с людьми крайних взглядов.

    «И почему-то его подобрала КПРФ. Я думаю, что дело, к сожалению, скорее всего, в деньгах. Потому что человек мог серьезную помощь оказать. Но за счет чего эта помощь? За счет эксплуатации людей, которые там живут», — пояснил Малинкович.

    Напомним, в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что директор совхоза им. Ленина эксплуатирует своих работников и не выплачивает им зарплату.

    Дело в деньгах: Малинкович объяснил, зачем КПРФ выдвинула Грудинина на выборы президента

    Зампред ЦК «Коммунистов России» отметил, что сам по себе Грудинин малоизвестен и абсолютно далек от коммунистической идеологии.

    «Это понятно хотя бы потому, что, выступая на съезде, он постоянно всех называл господами. Об этом писал целый ряд СМИ и участники съезда. И, конечно, актив КПРФ сейчас делает какие-то ритуальные заявления, что такой хороший кандидат, но работать за него, конечно, не будут агитаторы. Потому что они его не знают. Никогда не простят люди, которые были коммунистами всю жизнь, — заявил Малинкович. — Потому что у людей были большие проблемы в 1990-е годы. А Грудинин жил себе прекрасно, потихонечку прибрал к рукам акции вот этого совхоза. И вот обычный рядовой человек из КПРФ — кто пойдет за него агитировать, не он же будет агитировать за себя? Конечно, они (члены КПРФ — прим. ФАН) не будут высказываться против, там сильна партийная дисциплина, и точнее говоря, диктат партийного аппарата, и безусловно, очень сильно недовольство внутри партии. А люди, которые от (лидера КПРФ Геннадия — прим. ФАН) Зюганова зависят, они, конечно, это сделают».

    Зюганов поддерживает Грудинина, так как боится проиграть лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, считает эксперт.

    «А так, конечно, никто не будет менять Зюганова в партии на беспартийного коммерса, который двух слов связать не может в марксистско-ленинской идеологии», — уверен политик.

    Автор: Алексей Громов
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    #кпрф #выборы-2018 #грудинин #малинкович
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