Стоимость биткоина стремительно возросла после новогоднего падения

Москва, 3 января. После резкого падения в конце минувшего года самая популярная криптовалюта в мире начала стремительно расти.

По имеющимся данным, за 24 часа биткоин отыграл практически 1,4 тыс. долларов по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

Отмечается, что в рамках сегодняшних торгов биткоин превысил отметку в 15 тыс. долларов, передает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечают эксперты, криптовалюта без проблем отыграет потерянные в прошлом месяце позиции и установит новый рекорд уже в январе 2018 года.

Напомним, 17 декабря минувшего года биткоин преодолел отметку в 20 тыс. долларов.