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Журнал Playboy перестанут выпускать на бумаге
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    Журнал Playboy перестанут выпускать на бумаге

    15:41  3 Января 2018  /обновлено: 15:41  03 Января 2018
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    Журнал Playboy перестанут выпускать на бумаге

    Москва, 3 января. Печатная версия журнала Playboy может прекратить свое существование, сообщил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

    По его словам, компания хочет заняться развитием мира Playboy, который «гораздо больше, чем печатная версия, унаследованная из прошлого», пишет Wall Street Journal.

    В материале издания уточняется, что в настоящее время выпуск печатной версии журнала приносит компании только убытки: прибыль от продаж сократилась по меньшей мере на семь миллионов долларов в год. При этом сам Playboy теперь выпускается не 12 раз в году, а только шесть.

    Журнал Playboy начал издаваться в 1953 году, российская версия появилась в 1995 году.

    Напомним, основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в США в конце сентября. Ему был 91 год. Некоторые эксперты ранее уже высказывали предположение, что без него журнал просуществует недолго.

    Автор: Алексей Громов
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    #журнал #playboy #печать #бумага
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