Ученые раскрыли секрет успешных отношений

Москва, 3 января. Американские ученые рассказали, как следует вести себя влюбленным, чтобы сохранить отношения.

Согласно исследованию доктора психологии университета Ешива в Нью-Йорке Сета Майерса и автора книг по личностному развитию и росту Скотта Кэрола, пары должны встречаться не чаще двух раз в неделю, при этом половую близость, считают ученые, нужно ограничить одним разом в неделю, пишет Daily Mail.

Исследователи уверены, что более частые и близкие встречи в начале отношений приведут к быстрому эмоциональному выгоранию. Как они напомнили, чтобы хорошо узнать настоящий характер человека, нужны годы, секс же создает иллюзию духовной связи.

Ранее, как сообщало URA.RU, ученые рассказали, чем полезен отказ от интимной близости.