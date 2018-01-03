Эксперт о поражении России на МЧМ: Было видно, что американцы нас боятся

Санкт-Петербург, 3 января. Нападающий «СКА-Невы» и телевизионный эксперт Андрей Рычагов прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей поражение сборной России на молодежном чемпионате мира от США в 1/4 финала со счетом 2:4.

«Жалко, что проиграли. Обидно, что встреча таких сильных команд произошла на самой ранней стадии плей-офф. Американцы, конечно, играли настырно — их гнали трибуны, свои болельщики. В принципе, экстраординарного они ничего не показали: было видно, что они нас боятся, осторожничают. В итоге получилось то, о чем говорил ранее: гол в большинстве — было понятно, что удаления сыграют важнейшую роль. Вторая шайба — с пятака, за счет настырности забили. Третий гол — классически североамериканский заброс, очень точный. Индивидуальные ошибки, в общем-то. Выступление сборной я бы оценил как достойное. Им не стоит расстраиваться — с США игра была примерно равная. Просто сказалось везение и фактор домашнего льда», — сказал Рычагов.