МИД Турции обвинил США и Израиль в поддержке демонстраций в Иране

Анкара, 3 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране.

«Демонстрации в Иране поддерживают лишь два человека - Трамп и Нетаньяху. Мы выступаем против вмешательства других стран в дела Ирана», — заявил Чавушоглу.

Он также добавил, что политическая стабильность в Иране является важнейшим фактором для Турции и всего ближневосточного региона. Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара позитивно расценивает заявление президента Ирана Хасана Роухани о законном праве граждан на мирный протест без насилия и провокаций.

Напомним, что с 28 декабря в Иране стартовали акции протеста. По мнению экспертов, протесты были инспирированы властями США, которые пытаются осуществить сценарий «цветной революции» в Иране. Косвенным подтверждением данного факта является поддержка, которую официальный Вашингтон неоднократно выражал демонстрантам. В настоящее время власти Ирана прилагают максимум усилий для восстановления порядка в стране, не прибегая к силовым методам.