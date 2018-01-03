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МИД Турции обвинил США и Израиль в поддержке демонстраций в Иране
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    МИД Турции обвинил США и Израиль в поддержке демонстраций в Иране

    15:06  3 Января 2018  /обновлено: 15:06  03 Января 2018
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    МИД Турции обвинил США и Израиль в поддержке демонстраций в Иране

    Анкара, 3 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране.

    «Демонстрации в Иране поддерживают лишь два человека - Трамп и Нетаньяху. Мы выступаем против вмешательства других стран в дела Ирана», — заявил Чавушоглу.

    Он также добавил, что политическая стабильность в Иране является важнейшим фактором для Турции и всего ближневосточного региона. Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара позитивно расценивает заявление президента Ирана Хасана Роухани о законном праве граждан на мирный протест без насилия и провокаций.

    Напомним, что с 28 декабря в Иране стартовали акции протеста. По мнению экспертов, протесты были инспирированы властями США, которые пытаются осуществить сценарий «цветной революции» в Иране. Косвенным подтверждением данного факта является поддержка, которую официальный Вашингтон неоднократно выражал демонстрантам. В настоящее время власти Ирана прилагают максимум усилий для восстановления порядка в стране, не прибегая к силовым методам.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #турция #трамп #израиль #чавушоглу #анкара #иран #нетаньяху #тегеран #роухани
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