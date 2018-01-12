Старый Новый год: когда наступает в 2018-м, история и традиции, святочные гадания, SMS-поздравления

Отгремели Новый год и Рождество, впереди последний новогодний праздник, бурно и с душой отмечаемый в России. Это, конечно, исконно русский Старый Новый год. Впрочем, для тех, кто собирается встретить Новый 2018 год Собаки как положено (а нынешний год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком Желтой земляной собаки), такая возможность еще будет предоставлена. Дело в том, что на самом деле по китайскому календарю год Собаки наступает только в середине февраля. Но до февраля еще далеко, а Старый Новый год — вот он на пороге.

Когда в 2018 году наступит Старый Новый год

Юлианский календарь, которого придерживаются некоторые православные церкви (в том числе РПЦ), а также любители Старого Нового года, в XXI веке отстал от григорианского на целых две недели — на 14 дней. Поэтому в 2018 году Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января. И, что особенно удачно, — это будет время с субботы на воскресенье, так что тем, кому по каким-то причинам не удалось как следует повеселиться в настоящий Новый год, будет предоставлен еще один шанс.

И да, кстати, в Старый Новый год могут беспрепятственно веселиться те, кто придерживается канонов православия, ведь в это время все посты уже позади, и на дворе веселое и вполне разгульное время зимних Святок.

Откуда взялся Старый Новый год

До революции Россия, не оглядываясь в этом вопросе на Европу, жила по юлианскому календарю, в котором не были предусмотрены високосные годы. По старому стилю жила и Российская империя, и Русская православная церковь. Этот календарь был крайне неточным, и с каждым столетием расхождение с григорианским летоисчислением нарастало все больше.

После Октябрьской революции советское правительство решило исправить этот временной перекос. И когда в начале 1918 года Совнарком издал декрет о введении в советской России григорианского календаря, в стране сразу после 31 января неожиданно наступило 14 февраля.

Однако Русская православная церковь календарное «новшество» так и не приняла, хотя попытки перейти на григорианский календарь в РПЦ были. Поэтому все религиозные праздники в России до сих пор исчисляются и по старому, и по новому стилю. А поскольку Новый год в СССР был аналогом сначала запрещенного, а потом полузапретного Рождества, привычка все отмечать по-новому и по-старому была перенесена и на этот праздник. Да, кстати, в дореволюционной России Новый год отмечался после Рождества и по окончании Рождественского поста, поэтому верующим идея отмечания Старого Нового года особенно понравилась.

Так и появились в России два Новых года. Просто Новый год, который, как у большинства жителей Земли, настает с 31 декабря на 1 января, и наш «суверенный» Старый Новый год — с 13 на 14 января. Сегодня отмечание Старого Нового года — это неофициальная абсолютно светская, но очень живучая на постсоветском пространстве традиция, которая, кстати, очень нравится иностранцам.

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Как отмечают Старый Новый год: что поставить на стол

Старый Новый год отмечают почти так же, как и настоящий Новый год, разве что, менее бурно. По телевизору обычно повторяют новогодние программы, на столах все то же надоевшее за новогодние каникулы оливье, селедка под шубой, салат «Мимоза», мандарины, традиционные бутерброды с красной икрой и шампанское.

А на улице, как и в новогоднюю ночь, гремят салюты (подозреваем, что отнюдь не вся пиротехника лицензионная, поэтому скорая помощь и сотрудники правопорядка начеку).

Что надеть на Старый Новый год

Поскольку 2018 год по восточному календарю посвящен Желтой земляной собаке, астрологи рекомендуют надевать обновки или что-то нарядное соответствующих тонов. Желтое, красное, коричневое, золотое будут кстати. А, впрочем, Старый Новый год требует гораздо меньше новогодних условностей — главное, чтобы было весело.

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Гадания на Старый Новый год

Старый Новый год приходится на период Святок, а значит — на время святочных гаданий. Он для этого отлично подходит, поскольку вечер 13 января — это так называемый Щедрый (Васильев) вечер или Щедрец, — время, очень удобное для гаданий.

На Старый Новый год можно использовать любые святочные гадания. Приводим три наиболее известных гадания, которые отлично подойдут для Щедрого вечера.

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Гадание на варениках

Это одно из традиционных святочных гаданий, которое отлично подойдет на Старый Новый год — 2018. На стол ставится миска с домашними варениками с разными начинками. В некоторые из вареников вместе с начинкой положен съедобный сюрприз — кружок моркови, символизирующий монетку, орешек, горошина и т.д. Кому попадется вареник с сюрпризом, тот должен разгадать, что символизирует находка. Важно, чтобы все сюрпризы были съедобными, и чтобы гости ненароком не поломали зубы, иначе праздник приведет к незапланированным расходам.

Гадание на кольце

Участницы гадания катают по полу или по столу обручальное кольцо. У кого кольцо укатится дальше всех или покатится к дверям — той и замуж первой выходить.

Гадание на имя суженого

В полночь в Старый Новый год гадальщица выходит на улицу и спрашивает имя у первого встречного мужчины. Таким же, если верить гаданиям, будет и имя суженого.

Короткие поздравления для SMS на Старый Новый год — 2018

***

Это Старый Новый год

Притаился у ворот?

Ждет, когда нальют вина,

Чтоб выпить все до дна?

С Новым годом, пусть он стар!

Веселить имеет дар!

***

В России есть такая мода:

Отмечать два новых года!

В этот Старый Новый год

Всех вас поздравляю

И шампанского бокал

За вас я поднимаю!