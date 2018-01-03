Глава МИД ФРГ приедет на линию разграничения у Мариуполя во время визита на Украину

Берлин, 3 января. В среду на Украину прибудет глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Ожидается, что во время визита он посетит линию разграничения у Мариуполя.

В ходе визита у главы немецкого МИД запланированы переговоры с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, а также представителями наблюдательной миссии ОБСЕ. 3 января Габриэль должен приехать в Киев, из украинской столицы в четверг он направится на линию разграничения в районе Мариуполя.

Об этом в среду на брифинге в Берлине сообщил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, пишет ТАСС.

«Предметом переговоров с представителями украинского правительства будет, помимо прочего, курс реформ, в частности борьба с коррупцией», — отметил он.

Бройль также добавил, что Германия считает конфликт в Донбассе «как никогда актуальным и опасным», Берлин обеспокоен нахождением в регионе тяжелого вооружения в большом количестве и постоянно поступающими сообщениями об обстрелах и продолжает работать над урегулированием кризиса.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, из республик постоянно поступают сообщения о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.