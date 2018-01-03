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Американские СМИ рассказали о «партизанской войне» стран Балтии с Россией
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    Американские СМИ рассказали о «партизанской войне» стран Балтии с Россией

    14:45  3 Января 2018  /обновлено: 14:47  03 Января 2018
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    Американские СМИ рассказали о «партизанской войне» стран Балтии с Россией

    Нью-Йорк, 3 января. Американское аналитическое издание The National Interest утверждает, что  странам Балтии необходимо готовиться к «партизанской войне для противостояния России», так как в прямом столкновении они потерпят поражение.

    По мнению аналитиков издания, в 2018 году Россия может «не удержаться от искушения захватить три маленькие балтийские страны, потому что Москва способна сделать это не прилагая особых усилий».

    The National Interest утверждает, что Россия намерена задействовать 845 тысяч человек для вторжения в Литву, Латвию и Эстонию». Издание публикует данные цифры, ссылаясь на выводы американского стратегического исследовательского центра Research and Development (RAND). Аналитики издания отмечают, что военное сопротивление будет бессмысленным, поэтому единственным способом противостояния балтийских стран должна стать партизанская война. При этом The National Interest оговаривается, что подпольное сопротивление может столкнуться с  «контрпартизанами в лице русскоговорящего населения».

    Руководитель Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский считает, что безумная гипотеза The National Interest о якобы враждебных намерениях России и присутствии «пятой колонны» на территории Эстонии, Латвии и Литвы действительно  рассматривается правительствами этих стран.

    «Если все жители той или иной страны ощущают свое равенство перед законом, если социальный статус человека никак не завязан на его этническую или языковую принадлежность, то «спровоцировать» сепаратистские настроения не сможет никакая пропагандистская машина. Вот где собака в Прибалтике зарыта: русскоязычное население ощущает себя там людьми второго сорта. Но при чем здесь Москва?» — сказал Вардомский в комментарии изданию «Ридус».

    Он также добавил, что проблема правового неравенства в странах Балтии актуальна не только среди этнических русских. «Русская проблема» характерна в основном для Латвии, где носителями русского языка являются более 50% населения. В Литве в аналогичной ситуации находятся поляки. Однако власти Литвы не опасаются угроз вторжения со стороны Польши, поэтому данная тема редко фигурирует в местных и американских СМИ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #эстония #латвия #литва #прибалтика #русские #the national interest
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