Россия опередила Запад, не говоря об Украине — экс-глава СБУ

Киев, 3 января. Введенные Западом антироссийские ограничения не окажут значительного влияния на корректировку внешнеполитического курса России. Об этом заявил бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Марчук.

По его словам, ситуация может развиваться для Киева в невыгодном направлении, поскольку «Россия опередила Запад, не говоря об Украине».

Марчук считает, что Россия де-факто превратила свои вооруженные силы во внешнеполитический фактор, чего ранее не было, передает «ПолитНавиготор».

«С одной стороны, санкции негативно влияют на Россию. С другой стороны, они, как говорится, закусив удила, пошли на сильную динамизацию военного компонента, особенно во внешней политике», — завил экс-глава украинского ведомства.

Ранее эксперт объяснил, почему главной жертвой санкционного противостояния Соединенных Штатов и России стала Латвия.