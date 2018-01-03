Попытка номер два: апелляцию на домашний арест Саакашвили рассмотрят 11 января

Киев, 3 января. Киевский суд вновь перенес рассмотрение жалобы на отказ отправлять Михаила Саакашвили под домашний арест. Апелляцию ГПУ рассмотрят 11 января.

Слушания перенесли из-за необходимости вызвать в зал суда 11 поручителей опального политика.

Среди них есть и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко. На сегодняшнее заседание коллегии Апелляционного суда города Киева Саакашвили привел своего старшего сына Николоза, свою супругу Сандру Руллофс и 71-летнюю маму Гиули Аласания, пишет «МК».

Присутствие сына он пояснил так: «Хочу, чтобы он знал, как выглядит «совок». Точно такой же совок судил Степана Хмару и Вячеслава Чорновила».

Как сообщал портал «Ура.ру», третьего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря. 11 декабря Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили в зале суда. Генпрокуратура оспорила это решение.