18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в ДТП в ХМАО
Новости Сирии
Сирия: правительственные войска освободили шесть поселений в провинции Хама
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: правительственные войска освободили шесть поселений в провинции Хама

    14:29  3 Января 2018  /обновлено: 14:29  03 Января 2018
    929

    Сирия: правительственные войска освободили шесть поселений в провинции Хама

    Дамаск, 3 января. В среду правительственные войска Сирии освободили от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 шесть населенных пунктов в провинции Хама.

    Под контроль Дамаска были возвращены деревни и города Эль-Хвейн Эль-Кабир, Эз-Зарзур, Расм Шам Эль-Хава, Эн-Ниха, Клиат Тубия, Эль-Мшарраф, пишет РИА Новости со ссылкой на военный источник.

    По словам источника агентства, Сирийская армия ликвидировала боевиков, а также снаряжение, оружие, бронетехнику и машины, оборудованные тяжелыми пулеметами, в ходе наступления в направлении Идлиба.

    Ранее сообщалось о продолжении боев между правительственными войсками Сирии и радикалами за контроль над складом военной техники в Харасте.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #хама #саа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Глава МИД ФРГ приедет на линию разграничения у Мариуполя во время визита на Украину

      14:47 3 Января 2018 371
      Читать
      13:37
      Сегодня

      Постпред РФ заявил о громком треске в «трансатлантической сцепке» ЕС и США
      11:04
      Сегодня

      Минобороны России сообщило о старте подготовки акванавтов

      10:47
      Сегодня

      КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор по возобновлению линии связи

      8:57
      Сегодня

      Ким Чен Ын приказал открыть «горячую линию» с Сеулом
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 3 января 06.00: ВКС РФ обеспечили продвижение САА в Идлибе, формирование нового альянса боевиков

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 8951

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9547

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      15969

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3217

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1824
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      12:43   3 Января 2018
      2690
      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      12:42   3 Января 2018
      748
      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      7:41   3 Января 2018
      6884
      Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

      Трамп заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына

      4:50   3 Января 2018
      292