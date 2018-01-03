Сирия: правительственные войска освободили шесть поселений в провинции Хама

Дамаск, 3 января. В среду правительственные войска Сирии освободили от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 шесть населенных пунктов в провинции Хама.

Под контроль Дамаска были возвращены деревни и города Эль-Хвейн Эль-Кабир, Эз-Зарзур, Расм Шам Эль-Хава, Эн-Ниха, Клиат Тубия, Эль-Мшарраф, пишет РИА Новости со ссылкой на военный источник.

По словам источника агентства, Сирийская армия ликвидировала боевиков, а также снаряжение, оружие, бронетехнику и машины, оборудованные тяжелыми пулеметами, в ходе наступления в направлении Идлиба.

Ранее сообщалось о продолжении боев между правительственными войсками Сирии и радикалами за контроль над складом военной техники в Харасте.

1 Организация запрещена на территории РФ.