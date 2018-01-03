В Сбербанке рассказали о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

Грозный, 3 января. Система по отмыванию денежных средств в Чечне уничтожена, на территории республики было найдено несколько «черных» каналов, при этом расследований на уровне МВД по делу бывшего главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова в настоящее время не ведется.

По данным источника, никаких расследований на уровне МВД на сегодняшний день не проводится.

«На территории Чечни было обнаружено несколько отмывочных каналов, в результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована», — передает РИА Новости слова собеседника.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, в случае с экс-главой чеченского банковского учреждения была проведена внутренняя проверка, по итогам которой «руководитель был отправлен в отставку из Сбербанка из-за нарушений административного порядка».

Напомним, в июле минувшего года пресс-служба МВД по Чечне рассказала, что глава чеченского отделения кредитно-банковского учреждения Джабраилов подозревается в создании 12 предприятий-однодневок, при помощи которых было нелегально обналичено свыше 1 млрд рублей.