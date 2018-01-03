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«Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»
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    «Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»

    14:45  3 Января 2018  /обновлено: 15:47  03 Января 2018
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    «Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»

    Киев, 3 января. Киев попытался испортить праздничное настроение россиян, похваставшись испытаниями нового оперативно-тактического украинского комплекса «Гром-2». Однако добился обратного эффекта.

    «Шок и трепет» россиян вызвала только синяя изолента на 22-й секунде ролика.

    «Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»

    «Анекдот года», «не слышно как «Искандеры» хохочут», «китайский праздничый салют больше залпа дает» — шутят в комментариях.

    «Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»

    Напомнили блогеры и о том, что  заявленная дальность полета ракет якобы позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива.

    «У Киева есть Гром-2, у России- ВКС вопрос: Останется ли что -то от Рады, и того места,откуда будет выпущена ракета, пока она летит в сторону моста?», — пишет Иван Аборджаев.

    При этом один из украинцев заволновался из-за раскраски «Грома-2». «Камуфляж какой то пустынный,не на продажу ли??? А свою армию вооружать когда???», — посетовал Водяной.

    Кроме того, участники обсуждения в шутку предположили, что новый ракетный «дрыгатель» был собран на заводе кухонных комбайнов.

    «Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»

    Отметим, что отсылки к комбайнам не случайны, поскольку испытаниями ракеты занимались, судя по униформе, занимались сотрудники Павлодарского механического завода (ПМЗ).

    В советское время ПМЗ был ключевыми предприятием в системе производства советских «ракетных поездов», БЖРК «Молодец», однако после распада Советского Союза завод, не имея военные заказы, начал заниматься производством сельхозмашин, а также выпуском кухонных комбайнов «Мрия».

    Еще один блогер напомнил, что на украинских заводах и в армии из имеющихся ресурсов, которые, скорее, можно считать отходами, пытаются создавать нечто потрясающее. Однако, попытки эти, по его словам, никогда не заканчиваются успешно.

    «Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»

    Однако с ним не согласился другой комментатор, заметив со смехом: «Сало коптить пойдет».

    «Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #россияне #ракета #гром-2
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