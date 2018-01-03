«Сало коптить пойдет»: россияне оценили украинский ракетный комплекс «Гром-2»

Киев, 3 января. Киев попытался испортить праздничное настроение россиян, похваставшись испытаниями нового оперативно-тактического украинского комплекса «Гром-2». Однако добился обратного эффекта.

«Шок и трепет» россиян вызвала только синяя изолента на 22-й секунде ролика.

«Анекдот года», «не слышно как «Искандеры» хохочут», «китайский праздничый салют больше залпа дает» — шутят в комментариях.

анекдот года — БАЛАМУТ (@3GRaotst9pq99iR) January 3, 2018

анекдот года — БАЛАМУТ (@3GRaotst9pq99iR) January 3, 2018

Напомнили блогеры и о том, что заявленная дальность полета ракет якобы позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива.

«У Киева есть Гром-2, у России- ВКС вопрос: Останется ли что -то от Рады, и того места,откуда будет выпущена ракета, пока она летит в сторону моста?», — пишет Иван Аборджаев.

У Киева есть Гром-2, у России- ВКС,вопрос: Останется ли что -то от Рады, и того места,откуда будет выпещена ракета, пока она летит в сторону моста????? — Иван Абордажев (@66Karabas) January 3, 2018

При этом один из украинцев заволновался из-за раскраски «Грома-2». «Камуфляж какой то пустынный,не на продажу ли??? А свою армию вооружать когда???», — посетовал Водяной.

Камуфляж какой то пустынный,не на продажу ли???А свою армию вооружать когда??? — Водяной (@Vodynoy11) January 2, 2018

Кроме того, участники обсуждения в шутку предположили, что новый ракетный «дрыгатель» был собран на заводе кухонных комбайнов.

Отметим, что отсылки к комбайнам не случайны, поскольку испытаниями ракеты занимались, судя по униформе, занимались сотрудники Павлодарского механического завода (ПМЗ).

В советское время ПМЗ был ключевыми предприятием в системе производства советских «ракетных поездов», БЖРК «Молодец», однако после распада Советского Союза завод, не имея военные заказы, начал заниматься производством сельхозмашин, а также выпуском кухонных комбайнов «Мрия».

Еще один блогер напомнил, что на украинских заводах и в армии из имеющихся ресурсов, которые, скорее, можно считать отходами, пытаются создавать нечто потрясающее. Однако, попытки эти, по его словам, никогда не заканчиваются успешно.

Однако с ним не согласился другой комментатор, заметив со смехом: «Сало коптить пойдет».