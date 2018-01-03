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Сирия перебрасывает подкрепления в Харасту: с чем связано обострение в Восточной Гуте
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    Сирия перебрасывает подкрепления в Харасту: с чем связано обострение в Восточной Гуте

    14:22  3 Января 2018  /обновлено: 14:22  03 Января 2018
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    Сирия перебрасывает подкрепления в Харасту: с чем связано обострение в Восточной Гуте

    Сирийские правительственные войска продолжают активные боевые действия в пригороде Дамаска Харасте. Как сообщало ливанское информагентство Al-Masdar News со ссылкой на свои полевые источники, САА удалось снять осаду с транспортной базы и отбить у боевиков 4 квартала. Однако некоторые источники не подтверждают эту информацию, сообщая, что бои по-прежнему продолжаются.

    Напомним, Хараста находится в районе Восточная Гута, где располагается анклав боевиков воюющих против правительства Башара Асада группировок. В их числе террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», вооруженные группировки «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман» и «Джейш-аль-Ислам».

    Ранее ситуация в очередной раз обострилась, что привело к ожесточенным боям и существенным потерям с той и другой стороны. По информации, опубликованной на турецком ресурсе Qasion News Agency, сирийское командование перебросило в этот район подкрепление, состоящее из 4 бригады и 10 дивизии САА, подразделений Республиканской гвардии, «Национальные силы обороны» (NDF), а также бригаду «Щит Каламуна».

    Сирия перебрасывает подкрепления в Харасту: с чем связано обострение в Восточной Гуте

    Кроме этого, есть информация о том, что командир подразделений САА, действующих в районе транспортной базы, майор Хасан аль-Курди, несмотря на полученное ранение, вернулся из госпиталя на линию фронта.  

    Эксперты связывают сложности в Харасте и Восточной Гуте в принципе с нехваткой сил правительственных войск, которые в данный момент заняты на фронтах в Идлибе, Алеппо и Хаме. Стоит отметить, что в анклаве боевиков по-прежнему проживает большое количество мирного населения, что затрудняет использование авиации и артиллерии.

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) напомнил, что боестолкновения в районе Восточной Гуты продолжаются уже достаточно давно:

    «Несмотря на подписанные соглашения о перемирии и прекращении огня, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая, фактически, группировка «Джебхат ан-Нусры», несколько раз менявшей названия, и аффилированные с ней группировки продолжали вести боевые действия против сирийской правительственной армии. Поэтому недавние контрнаступательные действия, которые осуществили ряд вооруженных антиправительственных группировок, — это ожидаемое событие».

    Сирия перебрасывает подкрепления в Харасту: с чем связано обострение в Восточной Гуте

    Как считает эксперт, радикальные элементы в этих вооруженных группировках предпринимают попытку перехватить инициативу:

    «Сейчас мы наблюдаем, как раз такие попытки. Насколько сирийская правительственная армия сумеет овладеть ситуацией — это вопрос достаточно сложный. Задача требует переброски подкреплений и резервов в район Восточной Гуты, поскольку это важный район, это пригороды Дамаска. Ситуация осложнена еще и тем, что здесь проживает достаточно большое количество мирных жителей и использование авиации, тяжелой техники, систем залпового огня затруднено именно этим обстоятельством».

    Однако эксперт отметил, что, по разным данным, сирийское командование предпринимает необходимые меры:

    «Но в ближайшем будущем вряд ли будет осуществлена такая операция, которая позволит САА восстановить контроль над районом Восточная Гута и вновь овладеть инициативой. Это довольно сложный вопрос. Но то, что боестолкновения будут продолжаться в ближайшее время, это очевидно. Ряд оппозиционных вооруженных группировок будут пытаться воспользоваться ситуацией, то есть стремлением и сирийского руководства, и российских военных начать политический процесс и прекратить эти боестолкновения. Совершенно очевидно, что антиправительственные вооруженные группировки, прежде всего, террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам», будут пытаться овладеть инициативой и добиваться своих целей военным путем».

    Сирия перебрасывает подкрепления в Харасту: с чем связано обострение в Восточной Гуте

    Эксперт не стал исключать вероятности того, что нынешнее обострение в Харасте может быть обусловлено стремлением боевиков в Харасте оттянуть часть сил САА с фронтов в Алеппо, Идлибе и Хаме, где наступление правительственных войск проходит намного успешнее:

    «Идлиб — это важный район для вооруженных группировок, воюющих против Башара Асада, и оттянуть часть сил САА, ослабить их давление на боевиков в этих районах — это важная задача для них. Но это все тактические вопросы. Главное — это то, что вооруженные группировки пытаются использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы перехватить инициативу, чего нельзя допустить, и для чего сирийское командование будет предпринимать все меры».  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #восточная гута #ахрар аш-шам #хараста #файлак ар-рахман #хайят тахрир аш-шам
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