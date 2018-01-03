Россию не заменить: киевский эксперт объяснил рост товарооборота между РФ и Украиной

Киев, 3 января. Как торговый партнер Россия для Украины незаменима, отметил киевский политолог и экономист Александр Дудчак, объясняя рост товарооборота между Украиной и Россией в 2017 году.

По его словам, несмотря на заявления киевских властей и их попытки разорвать с Москвой все связи, сегодня почти 100% дизельного топлива на Украине российского производства, также продолжает поступать в страну и газ из РФ. Дудчак подчеркнул, что торговые отношения в сфере энергоресурсов с Европой приведут Украину к колоссальным экономическим убыткам, поэтому отказаться от партнерства с Москвой Киев не может.

«Последняя цена, которую Украина заплатила (за европейский газ — прим. ФАН) — $239,5, когда Россия была согласна на $174. То есть это колоссальные убытки для экономики. Поэтому, невзирая на попытки украинских властей разорвать отношения между двумя странами, заменить Россию как торгового партнера не представляется возможным», — сообщил эксперт RT.

Дудчак добавил, что в 2017 году Россия в значительных объемах поставляла Украине энергоносители, сельскохозяйственные удобрения, Украина отправляла в Россию комплектующие двигателя, сами двигатели и силовые установки, в обе стороны шли продукты химической промышленности.

При этом, как отметил экономист, у Украины есть товарооборот и с Европой, но в основном он ограничивается сырьем и продуктами питания. Дудчак подчеркнул, что рост товарооборота между Россией и Украиной в 2017 году свидетельствует о том, что все заявления Киева о некой «российской агрессии» не соответствуют действительности.

«Россия не заинтересована в коллапсе Украины, а все эти сказки Киева о гибридной войне — лишь измышления нынешней власти, заинтересованной по личным мотивам в разрыве этих отношений», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в 2017 году показатели товарооборота Украины с Россией росли быстрее, чем с ЕС.