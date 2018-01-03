Следователи проводят проверку после смерти работницы кемеровского хлебокомбината

Кемерово, 3 января. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти сотрудницы кемеровского хлебокомбината, которая упала со стремянки.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию, опубликованную на «Правоохранительном портале Кузбасса», трагический инцидент произошел в понедельник, 1 января, около 20:00 часов вечера на предприятии, расположенном на Кузнецком проспекте. Работница хлебокомбината, 69-летняя женщина, упала со стремянки и ударилась головой о бетонный пол.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в машине скорой помощи. В настоящее время сотрудники органов охраны правопорядка проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.