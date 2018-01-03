Постпред РФ заявил о громком треске в «трансатлантической сцепке» ЕС и США

Москва, 3 января. После года пребывания Дональда Трампа в Белом доме отношения между европейскими государствами и США «громко трещат», заявил в среду постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«По итогам года пребывания у власти в Белом доме известного лидера пресловутая «трансатлантическая сцепка» уже не просто искрит, а достаточно громко трещит», — сообщил он в интервью информационному агентству «Интерфакс».

По словам Чижова, именно в контексте этой проблемы следует рассматривать вопрос о влиянии антироссийских санкций Вашингтона на ЕС. Постпред подчеркнул, что это влияние является только частью проблемы осложнившихся отношений между Европой и США.

Чижов отметил, что американский политический курс задевает интересы европейских государств не только в области антироссийских санкции. Также невыгодны для ЕС действия США на Ближнем Востоке, позиция Америки по поводу иранской ядерной сделки.

При этом Чижов отметил, что в Европейском союзе уже начали склоняться к необходимости диалога с Москвой.

Напомним, ранее в интервью газете The Wall Street Journal глава финансового ведомства Франции Брюно Ле Мэр подверг критике США за санкции против России и заявил, что Франции все менее интересной становится трансатлантическая торговля.