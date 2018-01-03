Мусорные полигоны построят в двух районах Петербурга

Санкт-Петербург, 3 января. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области занимаются поиском территорий для мусорных полигонов, которые помогут избавиться от большого количества отходов.

Региональные власти планируют создать единого оператора по вопросу обращения с бытовыми отходами. На данный момент департамент Росприроднадзора по Северо-Западу выявил недостатки в документации, которая касается учета отходов. Следовательно, единой схемы обращения с мусором нет, сообщает Regnum.

Решено, что два мусорных полигоны будут открыты в Кировском и Тосненском районах. В настоящее время проводятся конкурсы на должность регионального оператора, который будет заниматься обращением бытового мусора.