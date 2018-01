Волнения в Иране и «провидец» Трамп: «глобальный лидер» ведет себя как изгой

Массовые протестные выступления, практически одновременно вспыхнувшие по всему Ирану, информация о 20 погибших протестантах и так далее, — это было «немного предсказуемо». Особенно с учетом сделанного 45-м президентом США Дональдом Трампом еще в сентябре прошлого года с трибуны ООН заявления о том, что официальные власти Тегерана «превратили цветущую страну с богатой историей и культурой в экономически истощенное государство-изгоя, главными экспортными товарами которого являются насилие, кровопролитие и хаос».

Это было сказано о государстве, которое, несмотря на действующие против него с 1980 года санкции всего «коллективного Запада», включая заморозку активов примерно на 120 миллиардов долларов, превратилось в современную индустриально развитую страну, чье население после Исламской революции 1979 года увеличилось с 36,6 до 81,6 млн человек, ВВП — с 85,6 до 427,7 млрд долл., а ВВП на душу населения — с 2339 до 5241 долл.

Что, Трамп не ведает, о чем он говорит? Да нет, ведает, и очень хорошо, но…

Но Иран — не Северная Корея, в адрес которой Big Donald не скупится на публичные угрозы, после которых ничего не происходит. Здесь у американцев все серьезно. И «человек из ExxonMobil» Рекс Тиллерсон, ныне занимающий пост госсекретаря США, тоже очень «в теме».

Потому что Исламская республика способна добывать, по данным ОПЕК, свыше 4 млн баррелей «черного золота» в день, занимая 5-е место в мире по текущей нефтедобыче. Плюс к этому — 310 млрд кубометров газа в год. И это не «быстро дохнущие» за два-три года эксплуатации «сланцы», а «коренные» месторождения с перспективой расширения производства на 20–50 лет…

Так что даже если бы яйца в Мешхеде не подорожали вдвое (как об этом пишут в мировых масс-медиа), попытка «персидского майдана» все равно состоялась бы, только под иными лозунгами, — если не с целью получить в Тегеране новую, проамериканскую власть, как это случилось на Украине, то хотя бы ради давления на власть действующую.

Кнутом и пряником

Поводов для такого давления более чем достаточно.

Во-первых, Вашингтону по-прежнему нужно место и «зона влияния» в Сирии — иначе вся американская политика в ключевом для мировой энергетике регионе Ближнего Востока очень быстро «посыплется» согласно «теории домино». А создание российско-турецко-иранского «треугольника» эту перспективу превращает в реальность.

С Россией американцы договориться по ряду причин не могут. В Турции после июльского путча 2016 года президент Реджеп Эрдоган смотрит на них более чем косо. Остается, как «слабое звено», Иран, на который в Вашингтоне рассчитывают воздействовать «кнутом и пряником», то есть «добрым словом и кольтом».

Доброе слово — это возврат Ирану права распоряжаться его собственными деньгами, «замороженными» на Западе, а также разрешение продолжать атомную и космическую программы «в мирных целях». Ну а «кольт» — это угроза внутриполитической дестабилизации самой Исламской республики.

Читайте также: Россия победила в Сирии, Америка в кризисе: Сергей Марков об итогах 2017 года

Во-вторых, если посмотреть на карту, то Иран способен воздействовать сразу на три геополитических региона. Помимо собственно Ближнего Востока, о котором сказано выше, это еще Кавказ и Центральная Азия.

И если американцы рассчитывают их «поджечь» при помощи своих исламистских «прокси-армий», то они должны сделать все, чтобы заручиться хотя бы «позитивным нейтралитетом» со стороны Тегерана. Без такового любая попытка «залезть» в Туркмению или Узбекистан будет заранее обречена на провал — один только Афганистан в качестве «оперативной базы» здесь не годится.

«Зеленая улица» для экстремистов

Кстати, и «заморозка» в The Bank of New York Mellon активов Национального фонда Казахстана на сумму в 22 млрд долл. по полуторамиллиардному иску молдавских бизнесменов Анатола и Габриэла Стати, владеющих фирмой Ascom Group, также полностью соответствует логике выстраивания Вашингтоном «зеленой улицы» в Среднюю Азию для исламских экстремистов.

Наконец, в-третьих, Саудовская Аравия, краеугольный камень глобальной «империи доллара», уже открыто намекает на «валютную диверсификацию» своего энергетического экспорта, если Вашингтон не предоставит Эр-Рияду реальные гарантии безопасности. А это значит, в первую очередь, — «замирение» йеменских хуситов, пользующихся поддержкой Тегерана. И то, что постпред США в ООН Никки Хейли притащила на Совбез ООН ржавую железяку, представленную миру как часть корпуса ракеты иранского производства, запущенной чуть ли не по королевскому дворцу саудитов, — это, конечно, хорошо, но явно недостаточно.

Читайте также: Нас проверят на прочность: Дмитрий Евстафьев о внешних угрозах для России

Поэтому можно сказать, что завершение 2017-го и начало 2018 года — на центральноазиатском направлении, в целом, и на иранском, в частности, — продемонстрировали традиционность и последовательность внешней политики США, которая сводится к нехитрому принципу «управления посредством хаоса».

Давно известно: все, что человек говорит о других, он на самом деле говорит о себе. Поэтому данная Трампом характеристика Ирана как «государства-изгоя, главными экспортными товарами которого являются насилие, кровопролитие и хаос», — самое точное определение для самих США. Только это государство считает себя не «изгоем», а «глобальным лидером».