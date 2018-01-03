Сирия новости 3 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освобождает от «Ан-Нусры» поселения Идлиба, в Дамаске ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 3 января. ВКС РФ обеспечивают освобождение от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 поселений Идлиба, в Дамаске уничтожен командир «Тахрир аш-Шам», при взрывах в Багдаде пострадало шесть мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от террористов «Ан-Нусры» поселения Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в районе Харасты, теряет позиции в Идлибе.

Провинция Дамаск

В районе Айн Тарма Восточной Гуты зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV). Информационное агентство Smart News Agency передает, что сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков в Ирбине.

Также военный источник сообщает в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что в Харасте продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и радикальными исламистами. Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передает, что недалеко от города солдаты армии САР ликвидировали одного из командиров радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам».

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» на юго-западе провинции Алеппо. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@JulianRoepcke).

Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) наступает на позиции «Тахрир аш-Шам» со стороны города Ханассер в направлении восточных границ соседней провинции Идлиб. Ранее сообщалось, что радикальные исламисты оставили ключевые позиции недалеко от населенного пункта Рамла.

Провинция Идлиб

Российская авиация бомбит позиции радикалов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Ас-Сияди, Кафрия и города Ат-Тамания в южной части провинции Идлиб. Об этом пишет на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV) один из местных источников. Smart News Agency передает также, что военные самолеты наносят удары по опорным пунктам боевиков в районе Синджара.

При поддержке ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) продолжает освобождать от террористов населенные пункты региона. Военный Twitter-канал (@SyriaWar2) сообщает, что правительственные войска выбили исламистов «Тахрир аш-Шам» из населенных пунктов Мушейрифа, Кулаят Тавайба и Раджм аль-Машайрифа.

Ирак

На юге Багдада прогремело сразу два взрыва, пишет на своем сайте информационное агентство Iraqi News. В результате происшествий погиб мирный житель иракской столицы, еще пять человек получили ранения. Ранее сообщалось, что силы безопасности Багдада арестовали двоих террористов «Исламского государства»1, готовивших серию взрывов в разных районах города.

Военный источник передает в социальной сети Twitter (@andrevasiliev80), что солдаты иракской армии нейтрализовали группу террористов ИГИЛ1, пытавшихся проникнуть на территорию страны из сирийской провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)