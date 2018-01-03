Энергоблок Хмельницкой АЭС был отключен из-за сбоя

Хмельницкий, 3 января. На Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) от энергосети был отключен второй энергетический блок. Об этом в среду говорится в сообщении на сайте предприятия «Энергоатом».

По данным компании, отключение энергоблока произошло в ночь на среду, 3 января.

Техническая неполадка случилась на уплотнительной поверхности привода СУЗ — системы управления и защиты ядерного реактора, сообщает «URA.RU».

В настоящее время причины неполадок выясняются.

Также в компании добавили, что радиационная обстановка на промышленной площадке и на близлежащей территории сохраняется прежней.

Напомним, год назад первый энергоблок Хмельницкой АЭС был отключен из-за запланированного ремонта.