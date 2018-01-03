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Медицинская лига России — ведущий эксперт по подготовке врачей. Колонка Геннадия Онищенко
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    Медицинская лига России — ведущий эксперт по подготовке врачей. Колонка Геннадия Онищенко

    14:15  3 Января 2018
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    Медицинская лига России — ведущий эксперт по подготовке врачей. Колонка Геннадия Онищенко

    Каким должно быть отечественное медицинское образование, и что нужно сделать для повышения его качества, чтобы российская медицина развивалась в соответствии с вызовами времени, оказывая высокотехнологичную помощь гражданам. Об этом в своей авторской колонке размышляет первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАМН, доктор медицинских наук, заслуженный врач России и Киргизии, профессор Геннадий Онищенко.

    Медицинская лига России — ведущий эксперт по подготовке врачей. Колонка Геннадия Онищенко

    Совсем недавно — в самом конце прошлого года — мы отметили пятилетний юбилей принятия федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации», принятого 29 декабря 2012-го. В этом законе было законодательно закреплено право проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и независимой оценки качества образовательных программ среднего и высшего дополнительного образования. Это особенно важно для очень близкой мне отрасли — для медицинских и фармацевтических высших и средних учебных заведений нашей страны.

    Для того, чтобы проводить экспертную деятельность, касающуюся медицинских учебных заведений, в 2014 году в Рособрнадзоре была аккредитована Медицинская лига России. Благодаря аккредитации, она получила право выступать в качестве экспертной организации для проведения экспертизы образовательной деятельности в сфере медицины.

    Принятие закона № 273 и аккредитация Медицинской лиги России были как нельзя кстати. Дело в том, что сегодня подготовка медицинских кадров в нашей стране разбросана по меньшей мере по трем министерствам. Это прежде всего министерство здравоохранения, где готовят подавляющее большинство медицинских кадров как на додипломном, так и на постдипломном уровне образования. Это создаваемые министерством образования отдельные образовательные учреждения или факультеты в разного рода университетах для подготовки медицинских кадров. Ну и, конечно, это министерство обороны России, которое в нашей стране является старейшим ведомством по подготовке медицинских кадров.

    Российское медицинское образование должно отвечать на вызовы времени

    Такая разбросанность делает единую систему профессионально-общественной аккредитации образовательных программ единственным инструментом для достижения единообразия и для сопоставимости качества подготовки медицинских кадров высшего и среднего звена в Российской Федерации.

    За прошедший с 2014 года период Медицинская лига России провела экспертизу 676 образовательных программ. Из них — 670 программ высшего образования и шесть — среднего профессионального образования. 627 экспертиз касались ординатур, 42 — медицинских аспирантур.

    Сегодня в Медицинской лиге России в составе экспертных групп работают 219 экспертов. И них наиболее активны 153 эксперта, которые входили в состав почти всех экспертных групп, участвовавших в экспертизах, которые Медицинская лига провела за три года своего существования. Эти экспертные группы состоят из ведущих специалистов и ученых, работающих в головных медицинских и образовательных учреждениях страны. Все они являются уникальными специалистами в своей области.

    Медицинские вузы в России разбросаны по трем министерствам

    Независимая, грамотно проведенная профессионально-общественная аккредитация приносит огромную пользу основным субъектам системы образования. Экспертиза позволяет образовательным организациям продемонстрировать приверженность предоставлению высокого качества образовательных услуг. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ совместно с работодателями или уполномоченными ими организациями формируются рейтинги профессиональных образовательных программ. Экспертиза образовательных программ помогает учебным заведениям отвечать на вызовы, которые сегодня диктует развитие технологичных видов медицинской помощи, оснащение наших медучреждений самыми передовыми достижениями в области диагностики и лечения заболеваний, до недавнего времени считавшихся неизлечимыми.

    Но, несмотря на все достижения, хочу воспользоваться случаем и предупредить руководителей и ректоров образовательных учреждений, что в уже наступившем 2018 году Медицинская лига России как единственная аккредитованная организация для проведения независимой экспертизы займет более жесткую позицию по отношению к качеству образовательных программ, и, следовательно, к качеству подготовки медицинских кадров. Это необходимо для того, чтобы выпускники средних и высших медицинских учебных заведений с первых шагов самостоятельной работы в лечебно-профилактических учреждениях нашей страны соответствовали высоким требованиям, которые сегодня необходимы для оказания медицинской помощи населению Российской Федерации. Ведь мы исходим из того, что уровень медицинского образования является базовым условием, от которого зависит качество медицинской помощи, которую получают граждане нашей страны.

    Автор: Геннадий Онищенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #онищенко #медицина
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