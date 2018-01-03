В СФ ответили на слова Трампа о «ядерной кнопке»: Когда США выложат на стол здравый смысл

Москва, 3 января. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у него «тоже есть ядерная кнопка и побольше, чем у Ким Чем Ына».

По словам российского сенатора, Соединенным Штатам как великому государству, не стоит мериться с КНДР величиной ядерной кнопки.

Кроме того, Клинцевич заявил, что это вовсе «не тот аргумент, который может убедить ее лидера Ким Чен Ына».

«Все мы ждем, когда американцы выложат на стол куда более сильные козыри — здравый смысл и ответственность. Вот их точно будет нечем бить», — подчеркнул он.

Напомним, накануне 45-й президент США Трамп в своем микроблоге социальной сети Twitter написал, что у него на столе есть тоже «ядерная кнопка», которая, по его словам, намного «больше и мощнее».