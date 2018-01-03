Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли - Минобороны РФ

Москва, 3 января. Российский вертолет Вертолет Ми-24 31 декабря совершил жесткую посадку в 15 километрах от аэродрома Хама в Сирии. В результате погибли оба пилота, заявили в Минобороны РФ.

Причиной инцидента в военном ведомстве назвали техническую неисправность.

«Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было», — подчеркнули в МО РФ.

Кроме того, в министерстве уточнили, что находившийся на борту борттехник вертолета получил травмы. Его оперативно эвакуировали на аэродром «Хмеймим», где мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.