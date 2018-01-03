Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

Москва, 3 января. В первый торговый день наступившего года курс доллара к национальной валюте России на Московской бирже увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на три копейки и составил 57,66 рубля.

Отмечается, что курс европейской валюты поднялся на пять копеек и составил 69,3 рубля.

Коэффициент Московской биржи вырос на 0,44%, до отметки в 2118,93 пункта. Также сообщается, что индекс РТС повысился на 0,38% и составил 1158,87 пункта.

Напомним, как ранее сообщало агентство «URA.RU», самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — начала 2018 год с падения впервые за несколько лет.