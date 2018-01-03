Пучков дал оценку работе дежуривших на Новый год подразделений МЧС

Москва, 3 января. Глава министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС) Владимир Пучков дал высокую оценку по итогам работы реагирующих подразделений в новогоднюю ночь, хотя число вызовов возросло в полтора раза по сравнению с будними днями.

Российский министр также поблагодарил сотрудников ведомства за хорошо проделанную работу, передает РИА Новости.

«Спасибо всем, кто отработал новогоднюю ночь, я проверял. Вся система реагирования, все дежурные смены отработали на очень высоком уровне, хотя вызовов почти в полтора раза больше, чем в обычные дни», — отметил он на селекторном совещании в среду.

Кроме того, он распорядился еще раз провести проверку готовности всех реагирующих подразделений системы МЧС России.

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