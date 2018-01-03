Российские хоккеисты впервые с 2010 года остались без наград, проиграв США на МЧМ

Оттава, 3 января. Молодежная сборная России по хоккею (МЧМ) окончила свое выступление на первенстве мира в американском Баффало, проиграв в четвертьфинале хозяевам турнира и действующим чемпионам со счетом 2:4.

Молодежная сборная России завершает выступление на чемпионате мира. В четвертьфинальном матче молодежка уступила со счетом 2:4 команде США. В составе нашей команды забивали Марсель Шолохов и Андрей Алтыбармакян.



Написали об этой игре: https://t.co/8LFZl5D2xx pic.twitter.com/0JnWbbKess — Хоккей России (@russiahockey) January 3, 2018

Впервые за семь лет российские хоккеисты остались без медалей состязаний.

Кроме того, впервые без медалей остался их наставник Валерий Брагин. Российский специалист возглавил команду в 2010 году, сменив на тренерском мостике Владимира Плющева.

Первый турнир для команды Брагина окончился удачно — в Баффало в январе 2011 года россияне выиграли золотые медали в напряженном поединке с Канадой.

За шесть лет работы под руководством Брагина российские хоккеисты три раза выходили в финал и один раз завоевывали «бронзу».