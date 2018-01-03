Сирия новости 3 января 12.30: в Харасте продолжаются бои за военную базу, 60 мирных жителей Ракки погибло в течение 1,5 месяцев

Сирия, 3 января. В Харасте продолжаются бои между САА и радикалами за контроль над складом военной техники, за последние 1,5 месяца при взрывах мин ИГ1 в Ракке погибло 60 мирных жителей, в Багдаде арестовано двое террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте.

«Исламское государство»1: потеряло поддержку 40 боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В городе Хараста, расположенном в Восточной Гуте, продолжаются бои за контроль над военной базой между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Ранее боевики захватили несколько зданий населенного пункта, а также пытались установить контроль над автозаправочной станцией. Солдаты армии САР выбили радикалов со стратегического пункта. В результате перестрелок несколько десятков исламистов было нейтрализовано, сообщалось также, что один из боевиков попал в плен САА. По сведениям информационного агентства Qasioun News, в Харасту прибыло подкрепление правительственных войск.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях в восточной части провинции Дейр-эз-Зор по-прежнему отмечаются столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что «демократическая армия» окружила исламистов в городе Хаджин. Курдский Twitter-канал (@QSD_Jabha) пишет, что порядка 40 боевиков ИГИЛ1 сложили оружие и сдались бойцам SDF.

Напомним, террористы ИГ бежали на захваченные курдами территории под натиском ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) во время боевых действий в районе Абу Кемаля.

Провинция Ракка

Административный центр провинции Ракка остается одним из самых опасных для местного населения городом Сирии. К такому выводу пришли активисты, по данным которых за последние полтора месяца от взрывов мин, заложенных при отступлении террористами «Исламского государства», погибло более 60 мирных сирийцев. Данная информация опубликована в Twitter (@nfcinereporter). Напомним, работы по разминированию и восстановлению города ведут бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Ранее сообщалось, что население Ракки начало самостоятельно производить кирпич для дальнейшей реконструкции зданий. Кроме того, активисты писали, что жители своими силами расчищают завалы.

Ирак

Неизвестные боевики обстреляли автомобиль, двигавшийся по трассе к Мосулу. По данным информационного агентства Iraqi News, в машине находилось три человека, все они погибли на месте. Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте к северу от стратегического города был арестован террорист.

В Багдаде задержаны двое радикалов «Исламского государства», готовившие ряд взрывов в разных частях иракской столицы. Об этом сообщает информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)