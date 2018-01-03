Россиянка погибла после падения на катке в новогоднюю ночь в Бельгии

Москва, 3 января. Россиянка погибла после падения на катке в бельгийском городе Брюгге в новогоднюю ночь.

Около 01.00 в ночь с 31 декабря на 1 января женщина каталась на закрытом катке на рождественской ярмарке. Во время катания она упала и потеряла сознание из-за того, что сильно ушиблась головой о лед. Однако от госпитализации, которую ей предложили медики, россиянка отказалась, пишет Nieuwsblad.

На следующий день женщина почувствовала себя плохо. В критическом состоянии она была доставлена в больницу, где скончалась.

В Бельгии россиянка находилась вместе с друзьями. Они прибыли в Брюгге, чтобы отметить новогодние праздники. По факту произошедшего бельгийские правоохранительные органы проводят расследование.

Напомним, ранее URA.RU сообщало, что на Урале новогодние праздники обернулись массовым возгоранием бань. Пока известно об одном погибшем.