Apple начала бесплатную замену аккумуляторов iPhone на месяц раньше

Москва, 3 января. Компания Apple начала акцию по бесплатной замене аккумуляторов iPhone на месяц раньше заявленной даты.

Владельцам смартфонов бесплатно заменят батарею, если она стала разряжаться слишком быстро. Однако для этого телефон должен пройти специальное тестирование. Консультант должен убедиться в том, что внешнего вмешательства, повлиявшего на работу аккумулятора, не было, сообщает издание TJ.

Если такое вмешательство будет выявлено, то в участии в акции владельцу iPhone откажут, и произвести замену батарею можно будет только за свой счет.

Напомним, ранее после разгоревшегося скандала из-за намеренного замедления работы старых смартфонов Apple пообещала не допускать подобного в будущем.