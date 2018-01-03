Республиканцы рассказали о нарушениях ФБР в расследовании дела о переписке Клинтон



Вашингтон, 3 января. В США всплыли новые нарушения в расследовании дела о переписке экс-госсекретара США Хиллари Клинтон. Об этом журналистам газеты Hill заявили конгрессмены-республиканцы.

По словам собеседников издания, теперь в распоряжении следователей имеются ранее неизвестные документы с письменными свидетельствами нарушения законов бывшим госсекретарем и ее помощниками.

Газета также опубликовала выдержку из документа ФБР, подтверждающего версию о том, что участники переписки проявили огромную беспечность при обращении с этой информацией». На это указывает то, что «заметная масса информации, которая была должным образом засекречена на момент ведения переписки», — пояснил источник Hill.

Кроме того, в документах ФБР есть признание одного из ключевых свидетелей в даче ложных показаний. Этот свидетель был сотрудником компании, обслуживающей частный почтовый сервер Клинтон.

Он удалил архив сообщений политика после того, как конгресс запросил предоставить архив для расследования.

Кроме того, конгрессмены рассказали, что бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб признал нарушение обычной практики ведомства в данном расследовании.

Так, сбором доказательств и выдвижением обвинений обычно занимаются разные группы ФБР. Однако в деле о переписке Клинтон и за расследование, и за выдвижение обвинений отвечала небольшая группа сотрудников в Вашингтоне.

Еще одним нарушением расследования, по словам законодателей стало то, что ФБР начало готовить заявление, признававшее Клинтон невиновной до допроса 17 ключевых свидетелей и самой Клинтон.

Напомним, расследование о возможной утечке секретной информации из-за ведения Клинтон служебную переписки через личный почтовый сервер проводилось ФБР в 2015-2016 годах.

В результате было установлено, что секретную информацию содержали почти 100 писем, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, объяснив это тем, что на они носили частный характер. Немотря на это, состава преступления в действиях Клинтон не нашли.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал тюремного заключения для бывшей помощницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, обвинив ее в нарушении протокола безопасности

«Бесчестная помощница Хиллари Клинтон Хума Абедин обвиняется в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов. Помните фотографии моряков на субмарине? Посадить!» – написал Трамп в Twitter.

Напомним, в ноябре минувшего года WikiLeaks опубликована 28-я часть конфиденциальных писем Джона Подесты – председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Эту публикацию представили как спецвыпуск, посвященный минюсту, ФБР и помощнице Клинтон Хуме Абедин.

Ранее стало известно, что Абедин отправила письма с компьютера, к которому имел доступ ее бывший муж, конгрессмен Энтони Уинер.

В августе Федеральный суд Вашингтона распорядился, чтобы госдепартамент возобновил поиск в базе данных служебной переписки по делу о гибели американцев в результате атаки на посольство в ливийском Бенгази в 2012 году.

В частности, речь шла о корреспонденции помощников Клинтон Хумы Абедин, Шерил Миллс и Джейкоба Салливана.

Республиканцы подозревали Клинтон в том, что госдепартамент не обеспечил безопасность граждан США. Однако парламентское расследование не дало каких-либо результатов.