В Крыму назвали цель испытаний ракет украинского комплекса «Гром-2»

Москва, 3 января. Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал размещенное в Сети видео тестовых испытаний двигателя ракет нового оперативно-тактического украинского комплекса «Гром-2».

По его словам, демонстрацией тестов новой оперативно-тактической ракеты Киев специально сообщает о потенциальной угрозе Крымскому мосту, поскольку заявленная дальность полета гипотетически позволяет произвести пуск до Керченского пролива, передает RT.

Бальбек считает, что киевские власти разместили в Сети ролик с испытаниями «в надежде испортить жителям Крыма новогодние праздники». Он также предположил, что, скорее всего, данная ракета не пролетит и 10 километров.

Задача данной информационной кампании — только «запугивание мирного населения», поскольку российских военных в Крыму своей «экспериментальной ракетой» Киев не запугает, подчеркнул он.

Напомним, ранее в Сети был размещен ролик испытаний нового украинского ракетного комплекса «Гром-2».