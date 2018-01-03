Сирия сегодня: Иран требует от США прекратить оккупацию, «Джебхат ан-Нусра» готовит новые атаки в Идлибе

Сирия сегодня, 3 января. Иран потребовал от США вывести войска из Сирии. На севере Сирии курды арестовали многодетную вербовщицу ИГИЛ*1 из Франции. «Джебхат ан-Нусра»*1 несет потери и готовится к новым атакам в провинции Идлиб.

Иран потребовал от США вывести войска из Сирии

На фоне неспокойной обстановки в Иране, которую политические лидеры этой страны связывают с вмешательством США, Тегеран также обеспокоен американским военным присутствием в Сирии. Напомним, Иран вместе с Россией и Турцией является гарантом мирного процесса в Сирийской Арабской Республике.

При этом на территории Сирии остаются американские войска, находящиеся там с точки зрения международного права незаконно — без соответствующего решения Совбеза ООН и против воли законного сирийского правительства.

Военное присутствие США в Сирии является незаконным, поэтому Вашингтон должен вывести свои войска с территории этого государства, заявил в связи с этим секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen, сообщает РИА Новости.

Шамхани отметил, что, в отличие от Ирана и России, США не согласовали с официальным Дамаском отправку своих военных в Сирию. Это означает, что присутствие в Сирии американских войск фактически является оккупацией, подчеркнул иранский адмирал. Собеседник издания также заявил, что Иран поддерживает президента Сирии Башара Асада в стремлении добиться от США вывода американских военных со всей сирийской территории.

«Мы будем со всех международных трибун требовать вывода войск США из Сирии», — заявил Али Шамхани.

Адмирал также напомнил, что Москва, Тегеран и Анкара как гаранты мирного процесса в Сирийской арабской республике договорились о проведении в Сочи конгресса национального диалога Сирии для выработки новой конституции и определения будущего этой страны.

В Сирии арестовали французскую вербовщицу ИГИЛ*

В Сирии арестована гражданка Франции Эмили Кениг, которую ООН и США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов. 33-летнюю француженку, у которой пятеро детей, подозревают в вербовке боевиков для запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ). Кениг была захвачена курдскими ополченцами на севере Сирии, сообщает газета Ouest-France со ссылкой на семью задержанной француженки.

«Я говорила с дочерью в конце прошлой недели, — рассказала изданию мать предполагаемой вербовщицы. — Эмили содержится в курдском лагере беженцев, ее допрашивают и подвергают пыткам».

По данным издания, Эмили Кениг стала последовательницей радикального исламизма и эмиссаром ИГИЛ под влиянием своего бывшего мужа — выходца из Алжира. В 2012 году Эмили взяла себе арабское имя и отправилась в Сирию, оставив во Франции двоих детей.

Издание сообщает, что Кениг завербовала в ряды ИГИЛ не менее двухсот французов, также вербовщица призывала к нападениям на правительственные здания Франции и на французских военных.

В курдском лагере Эмили находится вместе с тремя детьми, которых она родила уже в Сирии. Мать задержанной намерена просить французские власти помочь в вызволении дочери, которая, по словам женщины, якобы раскаялась.

«Джебхат ан-Нусра»* надеется на реванш в Идлибе

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», остающиеся на юге провинции Идлиб, пытаются перегруппироваться для новых атак на сирийские правительственные силы. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, накануне боевики «Ан-Нусры» были выбиты из ряда населенных пунктов на юге провинции в результате ударов сирийской армии при поддержке ВКС РФ.

По данным военного источника @sayed_ridha в Twitter, боевики «Ан-Нусры» укрепляют позиции на линии соприкосновения между населенными пунктами Ат-Тамания и Хувейн Аль-Кабир. Сообщается, что на этом направлении террористы развернули артиллерийские орудия и РСЗО. Как считает военный источник, это может говорить о том, что боевики попытаются отбить недавно потерянный поселок Хувейн Аль-Кабир.

Также появилась информация, что ВКС РФ нанесли удар по военным объектам «Ан-Нусры» в предместьях оккупированного террористами города Синджар, расположенного на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает один из новостных каналов в Twitter. Подробнее о военной ситуации в Сирии читайте в утреннем обзоре Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.