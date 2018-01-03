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Сирия сегодня: Иран требует от США прекратить оккупацию, «Джебхат ан-Нусра» готовит новые атаки в Идлибе
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    Сирия сегодня: Иран требует от США прекратить оккупацию, «Джебхат ан-Нусра» готовит новые атаки в Идлибе

    11:53  3 Января 2018  /обновлено: 11:53  03 Января 2018
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    Сирия сегодня: Иран требует от США прекратить оккупацию, «Ан-Нусра» готовится к новым атакам в Идлибе

    Сирия сегодня, 3 января. Иран потребовал от США вывести войска из Сирии. На севере Сирии курды арестовали многодетную вербовщицу ИГИЛ*1 из Франции. «Джебхат ан-Нусра»*1 несет потери и готовится к новым атакам в провинции Идлиб.

    Иран потребовал от США вывести войска из Сирии

    На фоне неспокойной обстановки в Иране, которую политические лидеры этой страны связывают с вмешательством США, Тегеран также обеспокоен американским военным присутствием в Сирии. Напомним, Иран вместе с Россией и Турцией является гарантом мирного процесса в Сирийской Арабской Республике.

    При этом на территории Сирии остаются американские войска, находящиеся там с точки зрения международного права незаконно — без соответствующего решения Совбеза ООН и против воли законного сирийского правительства.

    Военное присутствие США в Сирии является незаконным, поэтому Вашингтон должен вывести свои войска с территории этого государства, заявил в связи с этим секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen, сообщает РИА Новости.

    Шамхани отметил, что, в отличие от Ирана и России, США не согласовали с официальным Дамаском отправку своих военных в Сирию. Это означает, что присутствие в Сирии американских войск фактически является оккупацией, подчеркнул иранский адмирал. Собеседник издания также заявил, что Иран поддерживает президента Сирии Башара Асада в стремлении добиться от США вывода американских военных со всей сирийской территории.

    «Мы будем со всех международных трибун требовать вывода войск США из Сирии», — заявил Али Шамхани.

    Адмирал также напомнил, что Москва, Тегеран и Анкара как гаранты мирного процесса в Сирийской арабской республике договорились о проведении в Сочи конгресса национального диалога Сирии для выработки новой конституции и определения будущего этой страны.

    Иран потребовал от США вывести войска из Сирии

    В Сирии арестовали французскую вербовщицу ИГИЛ*

    В Сирии арестована гражданка Франции Эмили Кениг, которую ООН и США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов. 33-летнюю француженку, у которой пятеро детей, подозревают в вербовке боевиков для запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ). Кениг была захвачена курдскими ополченцами на севере Сирии, сообщает газета Ouest-France со ссылкой на семью задержанной француженки.

    «Я говорила с дочерью в конце прошлой недели, — рассказала изданию мать предполагаемой вербовщицы. — Эмили содержится в курдском лагере беженцев, ее допрашивают и подвергают пыткам».

    По данным издания, Эмили Кениг стала последовательницей радикального исламизма и эмиссаром ИГИЛ под влиянием своего бывшего мужа — выходца из Алжира. В 2012 году Эмили взяла себе арабское имя и отправилась в Сирию, оставив во Франции двоих детей.

    Издание сообщает, что Кениг завербовала в ряды ИГИЛ не менее двухсот французов, также вербовщица призывала к нападениям на правительственные здания Франции и на французских военных.

    В курдском лагере Эмили находится вместе с тремя детьми, которых она родила уже в Сирии. Мать задержанной намерена просить французские власти помочь в вызволении дочери, которая, по словам женщины, якобы раскаялась.

    В Сирии арестовали французскую вербовщицу ИГИЛ*

    «Джебхат ан-Нусра»* надеется на реванш в Идлибе

    Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», остающиеся на юге провинции Идлиб, пытаются перегруппироваться для новых атак на сирийские правительственные силы. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, накануне боевики «Ан-Нусры» были выбиты из ряда населенных пунктов на юге провинции в результате ударов сирийской армии при поддержке ВКС РФ.

    По данным военного источника @sayed_ridha в Twitter, боевики «Ан-Нусры» укрепляют позиции на линии соприкосновения между населенными пунктами Ат-Тамания и Хувейн Аль-Кабир. Сообщается, что на этом направлении террористы развернули артиллерийские орудия и РСЗО. Как считает военный источник, это может говорить о том, что боевики попытаются отбить недавно потерянный поселок Хувейн Аль-Кабир.

    Также появилась информация, что ВКС РФ нанесли удар по военным объектам «Ан-Нусры» в предместьях оккупированного террористами города Синджар, расположенного на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает один из новостных каналов в Twitter. Подробнее о военной ситуации в Сирии читайте в утреннем обзоре Федерального агентства новостей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #асад #иран #идлиб
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