Минобороны России сообщило о старте подготовки акванавтов

Москва, 3 января. Подготовка водолазов-спасателей, которые смогут погружаться под воду на глубину свыше 400 метров, стартовала для российской армии. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства России. ;

По данным российского ведомства, подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров стартовала в российской армии.

Сообщается, что первая фаза подготовки будет проходить в городе Ломоносове в Петербурге на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий, передает «Интерфакс».

Уточняется, что второй этап будет включать отработку погружений с борта спасательных судов Военно-морского флота России, передает RT.

В Минобороны страны добавили, что данная подготовка позволит возобновить профессию водолазов-глубоководников — «акванавт».