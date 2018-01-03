Жителю Кузбасса грозит до 10 лет тюрьмы за выращивание конопли

Кемерово, 3 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Кузбасса за незаконное изготовление и хранение наркотических веществ.

Сотрудник полиции задержал мужчину, который собирал коноплю на заснеженном поляне, в посёлке Тихоновка Прокопьевского района. Им оказался ранее судимый местный житель, который состоял на учёте, однако во время проверки отсутствовал дома. Полицейский по следам, ведущим от жилища, задержал подозреваемого, который к тому времени успел собрать 500 грамм конопли, сообщает «Газета Кемерова».

Задержанный мужчина сообщил, что собирал наркотикосодержащее растение для личного потребления. В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области отмечают:

«После прошлой судимости фигурант на время бросил употреблять наркотики, но сейчас ему якобы стало скучно, поэтому он решил набрать в поле новую партию марихуаны».

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит 10 лет лишения свободы.