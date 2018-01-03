Непродуманные заявления: эксперт отреагировал на слова глав США и КНДР о «ядерной кнопке»

Москва, 3 января. Руководитель Центра российско-американских отношений Института Соединенных Штатов и Канады РАН Павел Подлесный прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что на его рабочем столе «тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше», чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

По мнению эксперта, заявления Ким Чен Ына и Трампа совершенно «непродуманны».

Кроме того, политолог считает, что ответ американского президента — глупость, передает RT.

«Он (Трамп — Прим.ред.) уже делал многие заявления: и с лица земли обещал стереть Северную Корею, и другие вещи сделать. Но в реальности пока никто не может», — отметил Подлесный.

Он также уверен, что все подобные заявления ни к чему не приведут.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Напомним, ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил, что «ядерная кнопка» находится на его столе. Трамп поспешил ответить на заявление северокорейского коллеги.