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Непродуманные заявления: эксперт отреагировал на слова глав США и КНДР о «ядерной кнопке»
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    Непродуманные заявления: эксперт отреагировал на слова глав США и КНДР о «ядерной кнопке»

    11:15  3 Января 2018  /обновлено: 11:16  03 Января 2018
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    Непродуманные заявления: эксперт отреагировал на слова глав США и КНДР о «ядерной кнопке»

    Москва, 3 января. Руководитель Центра российско-американских отношений Института Соединенных Штатов и Канады РАН Павел Подлесный прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что на его рабочем столе «тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше», чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

    По мнению эксперта, заявления Ким Чен Ына и Трампа совершенно «непродуманны».

    Непродуманные заявления: эксперт отреагировал на слова глав США и КНДР о «ядерной кнопке»

    Кроме того, политолог считает, что ответ американского президента — глупость, передает RT.

    «Он (Трамп — Прим.ред.) уже делал многие заявления: и с лица земли обещал стереть Северную Корею, и другие вещи сделать. Но в реальности пока никто не может», — отметил Подлесный.

    Он также уверен, что все подобные заявления ни к чему не приведут.

    Напомним, ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил, что «ядерная кнопка» находится на его столе. Трамп поспешил ответить на заявление северокорейского коллеги.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #трамп #ким чен ын #северная корея #ядерная кнопка
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